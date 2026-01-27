Michigan – Oltre 100 veicoli coinvolti in un tamponamento sull’autostrada statunitense dopo un incidente

Spread the love

HUDSONVILLE- più di 100 veicoli si sono scontrati tra loro o sono usciti fuori strada da un’autostrada nel Michigan, mentre la neve, alimentata dai Grandi Laghi, ricopriva lo stato.

L’enorme tamponamento ha costretto la Polizia di Stato del Michigan a chiudere entrambe le direzioni dell’Interstatale 196 lunedì mattina, appena a sud-ovest di Grand Rapids, mentre gli agenti lavoravano per rimuovere tutti i veicoli, inclusi oltre 30 autoarticolati. La Polizia di Stato ha dichiarato che si sono verificati numerosi feriti, ma non sono stati segnalati decessi.

Pedro Mata Jr. ha raccontato che prima dell’incidente riusciva a malapena a vedere le auto davanti a lui, a causa della neve che gli sferzava la strada a una velocità di 32-40 km/h. È riuscito a fermare il suo pick-up in sicurezza, ma poi ha deciso di fermarlo fuori strada, infilandolo nello spartitraffico per evitare di essere tamponato.

https://abcnews.go.com/US/wireStory/100-vehicles-pile-michigan-crash-snowstorm-moves-country-129359102