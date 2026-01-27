San Fele, anziano disperso salvato dai Vigili del fuoco

Spread the love

SAN FELE – I Vigili del Fuoco in data odierna sono intervenuti con due squadre, una dalla sede centrale di Potenza e l’altra dal distaccamento di Pescopagano , in località Bifera nel comune di San Fele per il recupero di una persona anziana dispersa.

Il malcapitato è stato individuato e recuperato dalle squadre dei Vigili del Fuoco per poi affidarlo alle cure dei sanitari presenti in loco. In posto anche il reparto volo dei Vigili del Fuoco , Carabinieri, 118, Protezione civile e Soccorso Alpino.

