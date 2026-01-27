Un uomo afferra la manichetta e colpisce a pugni un pompiere della Carolina del Nord durante un incendio

Spread the love

CONNELLY SPRINGS, NC — Una chiamata per un incendio si è trasformata in un tiro alla fune quando un passante ha afferrato un’estremità della manichetta antincendio e ha poi colpito a pugni il pompiere che si è rifiutato di lasciarla andare.

L’accaduto è avvenuto in Spaniel Street a Connelly Springs e un sospettato è stato arrestato. Connelly Springs si trova a circa 104 chilometri a nord-ovest dal centro di Charlotte.

“Gli agenti hanno parlato con la vittima e hanno appreso che mentre si preparavano a spegnere un incendio esterno vicino a una linea di legname quando un uomo si è avvicinato e ha afferrato la manichetta antincendio”.

“Mentre cercava di riprendere il controllo della manichetta antincendio, l’uomo ha colpito il pompiere alla tempia con un pugno chiuso ed è fuggito dalla scena. Gli agenti non sono riusciti a localizzare il sospettato.”

Un’indagine ha identificato il trentasettenne Leevon Monroe Ussery come sospettato dell’aggressione, che è stato trovato nei pressi di Spaniel Street . Ussery è senza fissa dimora ed era in libertà vigilata al momento dell’aggressione.

https://www.firerescue1.com/violence-against-first-responders/man-grabs-hose-punches-n-c-firefighter-during-fire?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=FR1-Daily-1-26-26&utm_term=FR1%20Daily