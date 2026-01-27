martedì, Gennaio 27, 2026
Vigili del fuoco

VIDEO – Frana Niscemi – elicottero dei Vigili del Fuoco in sorvolo per monitoraggio

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO

Proseguono da 48 ore le operazioni dei vigili del fuoco a Niscemi (CL) per un movimento franoso di grandi dimensioni che ha coinvolto diversi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. A scopo cautelativo sono state evacuate dalle proprie abitazioni oltre 1000 persone e interdette al traffico veicolare la SP 10 e la SP 12. In mattinata l’elicottero Drago 156 del reparto volo di Catania ha compiuto un sorvolo per una ricognizione aerea. In atto le attività di monitoraggio e il recupero dei beni dagli edifici sgomberati.

