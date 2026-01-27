martedì, Gennaio 27, 2026
VIDEO – Un morto e 14 feriti nell’esplosione di un appartamento in un grattacielo nel Bronx

NEW YORK — Una persona è morta e più di una dozzina di altre, tra cui un pompiere, sono state ricoverate in ospedale dopo che un enorme incendio, provocato da un’esplosione di gas, ha devastato la cima di un grattacielo nel Bronx nelle prime ore di sabato, hanno riferito le autorità.

L’incendio è scoppiato in Bivona Street vicino a Reeds Mill Lane nel quartiere Baychester del Bronx poco prima delle 00:15.

I vigili del fuoco di New York City stavano indagando su un odore di gas al 15° e 16° piano dell’edificio, che fa parte del Boston Secor Houses , quando “si è verificata un’esplosione”, ha affermato il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di New York, John Esposito.

