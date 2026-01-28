Interventi sul territorio veronese

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

MONOSSIDO DI CARBONIO IN CASA: QUATTRO PERSONE IN OSPEDALE — Nella giornata di oggi, intorno alle ore 15.00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Verona, insieme a quattro ambulanze ed un’auto medica del SUEM 118, sono intervenute all’interno di un condomino, composto da circa una ventina di appartamenti, per una fuoriuscita di monossido che ha portato all’intossicazione di tre persone.

Lo stesso medico di guardia, intervenuto per primo a seguito dei malori accusati da alcuni condomini, si è sentito a sua volta poco bene. Per permettere alle squadre di soccorso di valutare la sicurezza di tutti gli appartamenti, l’intero condominio é stato temporaneamente evacuato, mentre le persone inizialmente coinvolte dall’intossicazione e lo stesso medico sono stati ospedalizzati.

Terminate le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, coadiuvate dal Funzionario di turno della sede centrale ed appurato che nessun altro appartamento fosse stato interessato dalla presenza del monossido, le famiglie sono state autorizzate a fare rientro nelle loro case. Le cause che hanno portato alla dispersione del monossido sono attualmente al vaglio dei soccorritori intervenuti. Sul posto erano presenti in supporto alle operazioni anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

SCONTRO TRA DUE AUTO AD ISOLA DELLA SCALA (VR): 3 FERITI

Intorno alle 10:30 di oggi una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta in via Vigne Bianche, nel Comune di Isola della Scala (VR), per un incidente stradale.

A seguito di uno scontro frontale tra due autovetture, tre persone sono rimaste coinvolte: per liberare l’occupante di un veicolo è stato necessario l’utilizzo di divaricatori e cesoie idraulici per aprire un varco nella struttura, indispensabile per soccorrere in sicurezza il ferito.



I feriti sono stati affidati alle cure del Suem118 per verifiche e successivo trasporto presso gli ospedali veronesi.