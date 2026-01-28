Addio a Rocky: il labrador dei Vigili del Fuoco che ha dedicato la vita al soccorso

Spread the love

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 gennaio, è morto Rocky, labrador di 14 anni e mezzo, che ha fatto parte dell’unità cinofila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un compagno di lavoro fedele e instancabile, che ha concluso il suo ultimo viaggio dopo una vita spesa al servizio degli altri.

Rocky aveva operato fino a pochi anni fa presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, affiancando come conduttore il CRE Fabrizio Veraci, attualmente in servizio operativo al distaccamento di Firenze Ovest. Insieme hanno formato una squadra affiatata, unita da fiducia reciproca, dedizione e coraggio.

Nel corso della sua attività operativa, Rocky ha preso parte a numerosi interventi di soccorso legati a calamità naturali e operazioni di ricerca di persone disperse. Tra gli scenari più complessi che lo hanno visto impegnato figurano Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano e Amatrice, oltre a molteplici interventi sul territorio nazionale. In ognuna di queste situazioni, Rocky ha rappresentato una speranza concreta, un aiuto silenzioso ma decisivo nei momenti più drammatici.

Nel 2017, Rocky e il suo conduttore Fabrizio Veraci avevano ricevuto importanti riconoscimenti per l’impegno e il contributo prestato nelle attività di soccorso, tra cui il Fiorino d’Oro e il Pegaso d’Oro, simboli di gratitudine e stima per un lavoro svolto con straordinaria professionalità e umanità.

Con la scomparsa di Rocky se ne va non solo un cane da soccorso, ma un vero membro della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Il suo esempio, fatto di servizio, lealtà e altruismo, resta vivo nel ricordo di chi ha lavorato con lui e di tutte le persone che, grazie al suo fiuto e al suo impegno, hanno potuto ritrovare una speranza.

