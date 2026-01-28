mercoledì, Gennaio 28, 2026
Aggius – Cani bloccati dal torrente in piena: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento di prima mattina per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio, chiamati intorno alle 8.30 in località San Biagio, ad Aggius, per il salvataggio di tre cani in difficoltà. Gli animali erano rimasti bloccati su un versante di un torrente improvvisamente ingrossato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, che avevano reso impossibile il rientro in sicurezza.

La squadra, raggiunta l’area nonostante le condizioni del terreno rese insidiose dal maltempo, è riuscita a recuperare i cani e a portarli in zona sicura. Gli animali, spaventati ma in buone condizioni, sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario.

