Maltempo a Roma – dall’alba 150 interventi dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOOCO

Dall’alba di oggi squadre del Comando di Roma sono impegnate senza sosta per far fronte ai danni causati dal maltempo che sta colpendo la capitale: sono 150 gli interventi portati a termine finora, con numerose richieste giunte alla sala operativa per alberi abbattuti, rami pericolanti, allagamenti e verifiche di stabilità.

Complesso l’intervento in piazza dei Geografi, zona Tor Pignattara, dove una squadra con l’ausilio di autoscala e autogrù ha lavorato per ore per rimuovere un grosso albero caduto sulla chiesa di Santa Barbara Apostolo (foto). Altre criticità legate alla caduta di alberi si sono registrate in via Ugo de Carolis, dove è rimasto coinvolto un autobus di linea, e in via dell’Oceano Atlantico, dove un pino ha colpito una vettura in sosta.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono estese anche alla provincia: ad Anguillara Sabazia i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana in via di Pizzo Prato, mentre a Morlupo nel primo pomeriggio si è reso necessario un intervento per dissesto statico in via Indipendenza.