Perché non reagiamo subito ad un’offesa?

MARIA FERRARA

Sicuramente a molti di noi è capitato di ricevere da parte di qualcuno, un insulto, un’offesa alla quale non abbiamo avuto la prontezza di rispondere, ma quando ci accade ciò, non è tanto la provocazione ricevuta a farci più rabbia, quanto il fatto di non essere riusciti a REAGIRE. Quando qualcuno si rivolge a noi in modo villano colpendoci con parole provocatorie con l’intento di ferirci, perché automaticamente non rispondiamo a tale aggressività verbale?

Probabilmente perché sappiamo che una reazione di rabbia incontrollata può fare ancora più male. Infatti non è facile reagire nel modo giusto, con equilibrata determinazione e senza arrivare ad usare termini offensivi o violenti. Chi è consapevole di questo, riesce ad evitare un affronto senza alzare la voce fingendo magari, di non aver sentito.

Chi riesce ad agire con pazienza alle aggressioni altrui, dimostra che è molto attento al giudizio degli altri e per non essere giudicato, ha imparato ad assecondare gli altri mettendo a tacere le proprie emozioni. Sono persone convinte che ognuno abbia facoltà di scegliere come vivere. In altre parole, sanno autodisciplinarsi.

Ci sono invece persone che non riescono a far finta di niente perché tutto ciò che viene loro dal mondo esterno, lo sentono come qualcosa di minaccioso. Infatti, la maggior parte della gente si sente facilmente minacciata da fattori esterni, eventi, idee, persone. Spesso basta una parola detta male che diventa una minaccia alla loro persona. Pertanto si sentono in dovere di reagire per salvaguardare il loro diritto all’indipendenza di giudizio e di comportamento.

Tuttavia, pur comprendendo questo modo di pensare, non è facile accettare quelle persone che convinte di non aver bisogno dell’approvazione altrui, si lasciano andare seguendo il loro cattivo umore, ma senza pensare che il loro comportamento non è altro che il riflesso di quello che sono.

Maria Ferrara

Consulente familiare

