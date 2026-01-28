Precipita in un fossato per 30 metri: mobilitati elisoccorso, vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI PESARO-URBINO

COLLI AL METAURO (PU) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 13:45 in località Serrungarina, per soccorrere un uomo precipitato in un fossato, a circa 30 metri dalla sede stradale.

La squadra di Fano, con il supporto di tre unità SAF (Speleo Alpino Fluviali) provenienti da Pesaro, ha operato con tecniche specifiche per il recupero dell’infortunato, che è stato successivamente elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette.

Presente anche il Soccorso Alpino.

Dal Comando di Pesaro Urbino.