San Pietro Viminario, esce di strada e si ribalta nel fosso: miracolosamente illeso il conducente

Paura oggi pomeriggio, 28 gennaio, in Via Granze a San Pietro Viminario, dove un’auto è uscita di strada e si è capovolta. L’incidente si è verificato intorno alle 16:20, ma per fortuna il conducente è rimasto illeso ed è riuscito a uscire dalla vettura senza bisogno di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Este, che hanno messo in sicurezza il veicolo. Presenti anche i soccorritori del Suem 118 e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. L’episodio ha creato momenti di apprensione tra chi transitava nella zona, ma non si registrano feriti.

