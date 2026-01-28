Venezia. Si stacca un barbacane di 60 chili da palazzo Labia, sede della Rai del Veneto

Spread the love

VENEZIA – Un minuto, forse anche meno. È l’arco di tempo che divide un fatto di cronaca dalla cronaca di una tragedia.

Sono le 9 di ieri mattina quando da palazzo Labia, sede della Rai del Veneto, si stacca un barbacane dal peso di 60 chili e cade sui masegni della fondamenta sul rio di Cannaregio.

Pochi istanti prima – forse un minuto, raccontava poi un testimone – sulla fondamenta era passato uno dei tanti turisti che sceglie quello scorcio per immortalare il Canal Grande. A conti fatti la cronaca si chiude qui (l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, nessun ferito, il barbacane a terra e la fondamenta chiusa) per aprirsi alle indagini su come sia successo e sulla salute del palazzo, uno dei più noti a Venezia.

“Il comando dei vigili del fuoco non ha potuto escludere il crollo di ulteriori porzioni di edificio” si legge nell’ordinanza con cui ieri pomeriggio il settore Lavori pubblici del Comune ha chiuso “fino al perdurare delle condizioni di pericolo” il tratto finale della fondamenta de Ca’ Labia. A permettere la riapertura saranno quindi le indagini già cominciate nelle ore successive al crollo della mensola in pietra d’Istria dal cornicione del palazzo. E se la fondamenta è interdetta al passaggio, anche dal lato di campo San Geremia è stata data segnalazione di un possibile pericolo di crollo di altri pezzi, chiedendo ai turisti, ai veneziani e a chi lavora a palazzo Labia di fare attenzione e non passare troppo vicino al palazzo.

