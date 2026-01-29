giovedì, Gennaio 29, 2026
Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globale

Amazon annuncia il licenziamento di circa 16mila lavoratori a livello globale. Beth Galetti, vicepresidente senior della multinazionale, lo scrive oggi in un post sul blog. I tagli seguono a una serie di esuberi dello scorso ottobre, quando Amazon ha lasciato a casa 14mila lavoratori.

Galetti sottolinea: “I tagli che stiamo effettuando oggi avranno un impatto su circa 16.000 ruoli in Amazon e stiamo lavorando duramente per supportare tutti coloro che sono coinvolti. Inizieremo offrendo alla maggior parte dei dipendenti con sede negli Stati Uniti 90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente (i tempi varieranno a livello internazionale in base ai requisiti locali e nazionali)”.

In una seconda fase, come rivela sempre il vicepresidente di Amazon, “ai colleghi che non riescono a trovare un nuovo ruolo in Amazon o che scelgono di non cercarlo, forniremo un supporto alla transizione che include indennità di fine rapporto, servizi di ricollocamento, benefici assicurativi sanitari (se applicabili) e altro ancora”.

https://www.rainews.it/articoli/2026/01/economia-lavoro-amazon-annuncia-licenziamento-16mila-lavoratori-a-livello-globale-6c5cec3b-af1e-4039-bf22-9a0b24687fae.html

