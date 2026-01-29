Demenza. “Prevenirla è possibile”. I primi risultati di uno studio italiano

Spread the love

Prevenire la demenza è possibile. Lo dimostrerebbero i primi risultati di uno studio italiano sulla prevenzione del declino cognitivo e funzionale negli anziani coordinato dall’Università di Milano-Bicocca, guidato dal Prof. Carlo Ferrarese. Lo studio, uno dei più grandi avviato, denominato IN-TeMPO e condotto nell’ambito del Partenariato Esteso Pnrr Age-It, integra interventi multidimensionali, tecnologia avanzata e analisi di biomarcatori plasmatici per contrastare i rischi legati all’invecchiamento.

Sono ad oggi 1.057 gli over 60 che partecipano allo studio, selezionati dopo uno screening di oltre 2mila persone, con l’aiuto dei medici di medicina generale, da 9 centri universitari dislocati su 8 regioni italiane. Gli interventi combinano cinque diverse strategie: nutrizione, attività fisica, training cognitivo, socializzazione, monitoraggio dei fattori di rischio vascolare.

Lo studio ha integrato nuovi biomarcatori plasmatici, che permettono da qualche anno di predire il rischio di declino cognitivo anche in soggetti asintomatici, anni prima dei sintomi clinici. Lo studio si è avvalso di dispositivi indossabili (trackers per analizzare il movimento, il battito cardiaco ed il sonno), software di stimolazione cognitiva, oltre che di un approccio integrato di analisi dei dati condotto da informatici, ingegneri, statistici ed economisti, questi ultimi impegnati anche nell’analisi di cost-effectiveness.

