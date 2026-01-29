Franco Menichelli è morto, fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ’64
Lutto nel mondo dello sport italiano. È morto a 84 anni di Franco Menichelli, fra i migliori atleti di sempre nella ginnastica artistica italiana. A darne la notizia è la Federginnastica.
Nel suo palmares ben cinque medaglie olimpiche, le prime delle quali, entrambe di bronzo, a Roma ’60: una nel corpo libero e poi lo storico podio nel concorso a squadre, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero.
