giovedì, Gennaio 29, 2026
Ultimo:
cronaca

Franco Menichelli è morto, fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ’64

Il Faro
Spread the love

Lutto nel mondo dello sport italiano. È morto a 84 anni di Franco Menichelli, fra i migliori atleti di sempre nella ginnastica artistica italiana. A darne la notizia è la Federginnastica.

Nel suo palmares ben cinque medaglie olimpiche, le prime delle quali, entrambe di bronzo, a Roma ’60: una nel corpo libero e poi lo storico podio nel concorso a squadre, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero.

A REPUBBLICA

Potrebbe anche interessarti

Tragedia all’alba: con l’auto tampona un trattore, morto un giovane

Il Faro

Ex Ilva, ArcelorMittal invia nuovo piano industriale al Governo: previsti 3.200 esuberi

Il Faro

Polverigi | Auto fuori controllo finisce in un fossato, paura per una comitiva di giovani

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *