“Il tempo sta per scadere”, ultimatum di Trump all’Iran. Ira di Teheran: “Reagiremo”

Se vuole evitare un attacco che sarebbe “peggiore” di quello del giugno scorso contro i suoi siti nucleari, l’Iran torni al tavolo per negoziare un accordo perché ormai “il tempo sta per scadere”. A lanciare l’ultimatum è Donald Trump, che dagli Usa minaccia Teheran di scagliare la sua “imponente armada” contro il Paese. Un monito che ha scatenato l’ira degli ayatollah, pronti a rispondere a una eventuale offensiva degli Stati Uniti “come mai prima”.

L’ultimatum di Trump

L’ultimatum del presidente americano, come ormai consuetudine, è arrivato via social. E’ su Truth infatti che Trump ha spiegato che “si spera che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo equo e giusto – senza armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo sta per scadere, è davvero essenziale!”.

“Come ho già detto una volta all’Iran – ha intimato il leader americano – concludete un accordo! Non l’hanno fatto, e c’è stata l'”Operazione Midnight Hammer” a giugno, che ha provocato “una grave distruzione dell’Iran”. “Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fate in modo che ciò accada di nuovo”, ha avvertito ancora, parlando poi della sua “imponente Armada” che “sta facendo rotta verso l’Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande di quella inviata in Venezuela, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln. Come nel caso del Venezuela, è pronta e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario”, l’avvertimento del tycoon, lasciando intendere che le possibilità di un’operazione militare Usa contro la Repubblica islamica siano a questo punto in aumento.

