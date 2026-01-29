Immane tragedia in mare, affonda traghetto: morti e dispersi

Spread the love

Un traghetto con a bordo oltre 350 persone è affondato nella notte tra ieri e oggi al largo del sud delle Filippine, causando almeno 15 vittime. Lo hanno reso noto le autorità locali, mentre la guardia costiera segnala che 28 persone risultano ancora disperse.

L’imbarcazione, la Trisha Kerstin 3, era partita dal porto di Zamboanga diretta all’isola di Jolo, nella provincia di Sulu. Trasportava 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio. Poco dopo la mezzanotte, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un problema tecnico che ne ha provocato l’affondamento.

Il naufragio è avvenuto in mare calmo, a circa un miglio nautico dalla costa del villaggio di Baluk-baluk, nella provincia di Basilan. Proprio lì sono stati condotti molti dei sopravvissuti nelle prime fasi dei soccorsi. A lanciare l’allarme sarebbe stato un ufficiale della guardia costiera presente a bordo, poi tratto in salvo.

https://www.fanpage.it/esteri/traghetto-con-350-passeggeri-affonda-nel-sud-delle-filippine-almeno-15-morti-e-decine-di-dispersi/

