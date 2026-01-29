Isee antifrode, carta d’identità a vita per gli over 70 e tessera elettorale digitale: via libera al decreto Pnrr

Spread the love

Tre interventi per rendere più facile la vita delle persone e, al tempo stesso, evitare frodi allo Stato. All’interno del decreto Pnrr, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri il 29 gennaio, trovano spazio l’Isee precompilato, la carta d’identità elettronica a vita per gli over 70 anni e la tessera elettorale digitale. Per questo, l’articolo in questione, è intitolato «misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori».

In realtà, con le novità per la compilazione dell’Isee, si punta anche a evitare le false dichiarazioni che permettono di ottenere agevolazioni non dovute. Perché da adesso saranno scuole, università, Comuni e tutte le altre Pa che riconoscono sconti e bonus in base all’indicatore ad «acquisire d’ufficio i dati strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata attraverso la piattaforma nazionale digitale dell’Inps».

