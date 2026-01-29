Meloni: “Confido in Donald Trump, spero potremo dargli il Nobel per la Pace”

Spread the love

ROMA – “Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, rilasciate in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania.

La premier ha, poi, parlato del Board of Peace. Il nuovo organismo è stato presentato a Davos durante il World Economic Forum. Trump ha parlato di una piattaforma che “collaborerà con molti altri, comprese le Nazioni Unite”.

“Ci sono dei problemi su come l’iniziativa” del Board of peace del presidente Usa Trump “è stata configurata, che per noi sono di natura costituzionale. Lo Statuto per come ci è stato inviato a oggi sarebbe incostituzionale- ha commentato Meloni-. L’ho comunicato al presidente Usa per chiedere se ci fosse la possibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell’Italia ma anche di altri Paesi europei”. E ha sottolineato: “Mai fare la scelta di autoescludersi a priori”.

