Minneapolis, deputata dem aggredita a un comizio con una siringa. Cnn: “Forse dentro aceto di mele”

Ancora violenza a Minneapolis. Questa volta, però, l’Ice non c’entra. Un uomo ha cercato di aggredire una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico: con una siringa le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta, mentre veniva placcato dagli agenti. Gli investigatori forensi, riporta la Cnn, hanno stabilito che con alta probabilità la sostanza fosse aceto di mele.

L’aggressione con una siringa

Omar stava chiedendo l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem, quando il suo discorso è stato interrotto. L’aggressore – Anthony Kazmierczak, 55 anni – si è scagliato contro la deputata, prima di essere ammanettato e condotto fuori dai locali. Secondo un giornalista dell’Associated Press presente sul posto, dalla siringa sarebbe fuoriuscito un forte odore di aceto.

Nessuna tra le circa 100 persone presenti ha riferito di aver avuto reazioni alla sostanza. Solo Omar ha dichiarato di sentirsi un po’ confusa, ma ha fatto sapere di non essere rimasta ferita. “Sto bene. Sono una sopravvissuta, non sono intimidita da questo piccolo agitatore. Non lascio che i bulli vincano”, ha commentato su X.

La segretaria ha poi continuato il suo discorso per altri 25 minuti – “Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro”, ha detto – mentre Kazmierczak è stato arrestato e preso in custodia dalla polizia di Minneapolis.

L’attacco di Trump: “Impostora”

…Il commento di Trump non ha tardato ad arrivare: “Penso che sia un’impostora e probabilmente ha organizzato lei l’aggressione. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola”. E alla domanda se avesse visto il video dell’attacco, il tycoon ha risposto: “No, non ci penso nemmeno”.

