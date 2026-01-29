Scontro a tre al bivio per Rocchetta Tanaro: paura e feriti sulla strada per Castello d’Annone

Spread the love

Un istante di distrazione, un “pilota automatico” inserito su una strada percorsa mille volte, e la routine si spezza. È successo nella mattinata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026, lungo la strada che conduce al Comune di Castello d’Annone. All’altezza del bivio per Rocchetta Tanaro, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha trasformato un nodo cruciale della viabilità locale in un’area operativa d’emergenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Asti è stato immediato e decisivo. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi, eliminando il rischio di incendi dovuti a perdite di carburante e danni elettrici, permettendo così ai sanitari del 118 di soccorrere i feriti in totale sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico, inevitabilmente congestionato dal sinistro.

