VIDEO -La tempesta Kristin colpisce il Portogallo, almeno 4 morti

La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo la notte scorsa, ha causato almeno quattro morti nella regione di Lisbona e nella parte centrale del Paese. Lo ha riferito la Protezione Civile portoghese.

Tra le vittime si contano una persona a Vila Franca de Xira, alla periferia di Lisbona, la cui auto è stata colpita da un albero. Un’altra persona è morta a Monte Real, nel distretto di Leiria (Portogallo centrale), a causa del crollo di una struttura metallica. Altre due vittime sono state registrate nel comune di Leiria.

Con forti acquazzoni e raffiche di vento fino a 150 km/h, la tempesta Kristin ha anche causato danni ingenti.

Portogallo colpito dalla tempesta Kristin, morti e danni ingenti

