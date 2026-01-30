Auto fuori strada, poi il ribaltamento nelle campagne: si cerca il conducente

Spread the love

FRANCAVILLA FONTANA – L’auto è uscita di strada e si è ribaltata nelle campagne. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, non c’era nessuna delle persone a bordo. Sono in corso degli accertamenti per capire dove si trovano gli occupanti (anche se non si sa se, oltre al conducente, vi fossero dei passeggeri) di una Bmw coinvolta in un incidente che si è verificato stamattina (venerdì 30 gennaio) sulla strada provinciale che collega Oria a Francavilla Fontana, nell’agro di Francavilla, al confine con la città federiciana.