Casoria, crollo palazzo: via a sopralluoghi nella zona cedimento e alla messa in sicurezza

Via Cavour, vertice decisivo in Prefettura: via ai sopralluoghi nella cavità sotto l’area del cedimento e alla messa in sicurezza dei fabbricati coinvolti. Bene: “Regia istituzionale per uscire dall’emergenza”

«L’incontro svoltosi questa mattina presso il Palazzo di Governo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di gestione dell’emergenza conseguente al crollo della palazzina di via Cavour». Così il sindaco di Casoria Raffaele Bene commenta la riunione convocata dal Prefetto di Napoli S.E. Michele di Bari, alla presenza di tutte le istituzioni coinvolte e di una delegazione del “Comitato Danneggiati di Via Cavour” .

«Desidero innanzitutto ringraziare il Prefetto di Napoli – prosegue il sindaco – per il costante coordinamento, la disponibilità e l’attenzione concreta dimostrata fin dalle prime ore successive all’evento. La Prefettura ha garantito una regia istituzionale indispensabile per affrontare una situazione complessa e delicata come quella che stiamo vivendo».

Nel corso dell’incontro è stato annunciato che, nei prossimi giorni, sarà finalmente effettuato il sopralluogo congiunto nella cavità sottostante l’area del cedimento, attualmente sottoposta a sequestro. L’attività vedrà la partecipazione del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dalla Procura, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali, dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteo.

