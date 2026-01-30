venerdì, Gennaio 30, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Cavalla rischia di annegare a Polla: salvata dai vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

Momenti di apprensione nelle campagne di Polla, lungo la viabilità interna che conduce all’area industriale “Gerardo Ritorto”, dove una cavalla gravida è finita in una situazione di serio pericolo rischiando di annegare.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal caporeparto Alessandro Morello, che hanno avviato le delicate operazioni di recupero. Presenti anche i carabinieri forestali, con il maresciallo Leoluca Fontanile, e la Polizia locale di Polla agli ordini del capitano Andrea Santoro.

Fondamentale si è rivelato anche il contributo dell’imprenditore Luca Pistone, che ha messo a disposizione mezzi e supporto operativo per facilitare il salvataggio.

Al termine delle operazioni la cavalla, incinta, è stata tratta in salvo, scongiurando conseguenze peggiori.

https://www.giornaledelcilento.it/cavalla-rischia-di-annegare-a-polla-salvata-dai-vigili-del-fuoco

Potrebbe anche interessarti

Genova, fumo in cabina: atterraggio di emergenza al Colombo

Il Faro

Ferrero va alla guerra dei gelati, prodotto dolciario simbolo della storia italiana che oggi vale 2 miliardi di euro l’anno

Il Faro

VIDEO – La salma di papa Francesco nella basilica di San Pietro. L’ultimo saluto dei fedeli. La bara a terra, non sul catafalco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *