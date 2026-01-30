Spread the love

Momenti di apprensione nelle campagne di Polla, lungo la viabilità interna che conduce all’area industriale “Gerardo Ritorto”, dove una cavalla gravida è finita in una situazione di serio pericolo rischiando di annegare.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal caporeparto Alessandro Morello, che hanno avviato le delicate operazioni di recupero. Presenti anche i carabinieri forestali, con il maresciallo Leoluca Fontanile, e la Polizia locale di Polla agli ordini del capitano Andrea Santoro.

Fondamentale si è rivelato anche il contributo dell’imprenditore Luca Pistone, che ha messo a disposizione mezzi e supporto operativo per facilitare il salvataggio.

Al termine delle operazioni la cavalla, incinta, è stata tratta in salvo, scongiurando conseguenze peggiori.

https://www.giornaledelcilento.it/cavalla-rischia-di-annegare-a-polla-salvata-dai-vigili-del-fuoco