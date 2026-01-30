Cronaca. Rimini, ruba una moto e le dà fuoco, poi resta a guardarla bruciare: arrestato cittadino polacco

Spread the love

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno contattato i Vigili del Fuoco, segnalando un uomo che stava dando fuoco a una moto. Una volante della Polizia di Stato è intervenuta rapidamente sul luogo indicato. All’arrivo degli agenti, la scena era eloquente: il motociclo era completamente avvolto dalle fiamme e, a poca distanza, l’uomo descritto dai testimoni osservava l’incendio con lo sguardo fisso.

Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un accendino, di cui aveva cercato inutilmente di liberarsi poco prima, e che si presume sia stato usato per appiccare il rogo. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. Il proprietario del mezzo, contattato dalla Polizia, si è recato sul posto per riconoscere i resti carbonizzati del suo motociclo e ha sporto denuncia, confermando che il veicolo gli era stato rubato poco prima nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Un dettaglio avvalorato anche dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

https://giornalesm.com/cronaca-rimini-ruba-una-moto-e-le-da-fuoco-poi-resta-a-guardarla-bruciare-arrestato-cittadino-polacco/