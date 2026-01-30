Spread the love

I vigili del fuoco del Nord sono mobilitati questo giovedì 29 gennaio. 600 vigili del fuoco, provenienti dalle stazioni di Douai, Valenciennes e Dunkerque, si sono radunati presso la caserma dei pompieri di Bouvines a Lille prima di bloccare la tangenziale di Lille e la strada N356. Chiedono più personale.

Provenienti dalle caserme dei pompieri di Valenciennes, Douai e Dunkerque, si sono radunati giovedì 29 gennaio presso la caserma dei pompieri di Bouvines a Lille. Seicento pompieri del dipartimento del Nord hanno risposto all’appello del sindacato SDIS 59 (Servizio Vigili del Fuoco e Soccorso del Nord) per manifestare nell’area metropolitana di Lille . I vari sindacati chiedono più personale e sostengono di essere a corto di 162 pompieri nelle caserme del dipartimento. Affermano inoltre di essere stati “mancati di rispetto” dal Presidente del Consiglio Dipartimentale del Nord, Christian Poiret, durante una cerimonia di auguri per il nuovo anno a Lauwin-Planque, città natale del Presidente.