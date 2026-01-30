venerdì, Gennaio 30, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio di unlocale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Questa mattina alle 11 i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti con quattro mezzi a Cassina Rizzardi in via Risorgimento per segnalazione incendio locale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet. Fiamme prontamente estinte senza conseguenze per persone.

A titolo precauzionale è stata avviata la temporanea evacuazione degli occupanti le attività commerciali.
In posto unitamente ai VVF il personale 118

———————

Ore 14.40 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale a Como in via Brogeda. Una persona estratta dal veicolo alle cure del 118
Si segnala chiusura parziale della carreggiata per operazioni di soccorso e messa in sicurezza

