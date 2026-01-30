Incendio di unlocale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Questa mattina alle 11 i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti con quattro mezzi a Cassina Rizzardi in via Risorgimento per segnalazione incendio locale elettrico ubicato sulla copertura del centro commerciale Bennet. Fiamme prontamente estinte senza conseguenze per persone.
A titolo precauzionale è stata avviata la temporanea evacuazione degli occupanti le attività commerciali.
In posto unitamente ai VVF il personale 118
———————
Ore 14.40 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale a Como in via Brogeda. Una persona estratta dal veicolo alle cure del 118
Si segnala chiusura parziale della carreggiata per operazioni di soccorso e messa in sicurezza