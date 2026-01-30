Incendio violento, abitazione di Caltavuturo avvolta dalle fiamme | C’è un uomo intrappolato

Spread the love

Le fiamme, divampate con rapidità in un’abitazione residenziale situata in via Roma, hanno generato un’immediata ondata di panico tra i residenti. I primi bagliori rossastri e il denso fumo nero che si è levato verso il cielo hanno trasformato un normale pomeriggio in un incubo improvviso, scatenando un’allerta generale. I vicini, testimoni attoniti dell’evento, hanno immediatamente allertato i soccorsi, comprendendo la gravità della situazione.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte prontamente sul luogo dell’emergenza, hanno dovuto affrontare uno scenario critico. La palazzina, sviluppata su tre piani, era ormai preda delle fiamme, che si propagavano con inaudita velocità. Senza esitare, i coraggiosi soccorritori hanno avviato le operazioni di spegnimento e, contemporaneamente, di ricerca e salvataggio. La priorità era una: verificare la presenza di persone all’interno e metterle in salvo. La situazione era resa ancora più complessa dal fumo denso che riduceva drasticamente la visibilità e dalla temperatura elevatissima.

