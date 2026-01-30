Milano, nominato il nuovo comandante dei vigili del fuoco Mauro Caciolai

Spread the love

È stato nominato il nuovo comandante dei vigili del fuoco a Milano. Sarà Mauro Caciolai a prendere il posto di Calogero Turturici che dal 2 febbraio lascerà il posto.

Dopo il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 29 dicembre, il ministro Piantedosi ha lanciato la proposta di nominare l’attuale comandante dei vigili del fuoco di Milano, Calogero Turturici, direttore generale dei vigili del fuoco per la Basilicata. Al suo posto a partire dal 2 febbraio, ci sarà Mauro Caciolai che si trova al momento alla guida del comando dei vigili del fuoco di Bologna.

«Tanti sono stati gli interventi portati avanti da Turturici durante il suo operato a Milano: il 30 giugno si è occupato dell’improvviso crollo dell’insegna Generali sul grattacielo di CityLife, il 22 settembre invece è intervenuto per l’esondazione del Seveso e l’allagamento del quartiere Niguarda con 300 allievi di una scuola che sono stati messi in salvo dei vigili del fuoco. Importante anche il contributo fornito per la preproduzione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Lascio il Comando di Milano dopo sedici mesi intensi durante i quali ho avuto modo di apprezzare e vivere quotidianamente l’alta ed indiscussa professionalità dei vigili del fuoco milanesi. Ringrazio anche tutte le autorità istituzionali, militari e religiose nonché della società civile di Milano con cui ho lavorato in totale sintonia» ha dichiarato Calogero Turturici.

