venerdì, Gennaio 30, 2026
Rosa D’Eliseo lascia il comando dei vigili del fuoco a Bari per Bologna, arriva Maria Cavaliere

Quando tutta Bari era con il fiato sospeso, ancora sotto shock per il crollo della palazzina in via Pinto, lei ha sempre avuto il sangue freddo. Ha seguito giorno e notte le ricerche di Rosalia De Giosa, la 74enne sopravvissuta per oltre 24 ore sotto le macerie. La comandante dei vigili del fuoco, Rosa D’Eliseo: “Si scava con mani, lo scenario è molto delicato”

E ora Rosa D’Eliseo, attuale comandante dei Vigili del fuoco, saluta Bari, pronta al nuovo incarico al comando di Bologna. A partire dal prossimo 2 febbraio, le subentra la dirigente superiore Maria Cavaliere, che proviene dall’ufficio pianificazione delle politiche del personale ed è anche vicedirettore generale del comando.

https://bari.repubblica.it/cronaca/2026/01/30/news/rosa_d_eliseo_lascia_il_comando_dei_vigili_del_fuoco_a_bari_per_bologna_arriva_maria_cavaliere-425128683

