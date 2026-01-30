Scoppia un grosso incendio nella notte in via Po: due baracche distrutte dalle fiamme
Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco di Parma, che hanno lavorato fino alle 4 e mezza del mattino per spegnere l’incendio.
Secondo le prime informazioni, fortunatamente, il rogo non avrebbe provocato feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Parma, che hanno effettuato i primi approfondimenti per cercare di ricostituire l’accaduto
https://www.parmatoday.it/cronaca/incendio-notte-baracche-via-po.html
© ParmaToday