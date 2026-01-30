Spread the love

Paura alle porte di Roma, nella zona dei Castelli Romani, dove uno scuolabus carico di studenti ha preso fuoco mentre stava raggiungendo l’istituto scolastico. Fiamme alte e una colonna di fumo denso e nero si è liberata verso l’alto, visibile anche a distanza. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, ad Ariccia, sono arrivati subito i soccorsi.

https://www.fanpage.it/roma/scuolabus-carico-di-studenti-prende-fuoco-ai-castelli-romani-strada-chiusa-soccorritori-sul-posto/

