Vigili del fuoco

Scuolabus carico di studenti prende fuoco ai Castelli Romani: strada chiusa, soccorritori sul posto

Paura alle porte di Roma, nella zona dei Castelli Romani, dove uno scuolabus carico di studenti ha preso fuoco mentre stava raggiungendo l’istituto scolastico. Fiamme alte e una colonna di fumo denso e nero si è liberata verso l’alto, visibile anche a distanza. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, ad Ariccia, sono arrivati subito i soccorsi.

