Si ribaltano con l’auto in un fosso. Grave la moglie di 61 anni rimasta intrappolata nell’abitacolo

La donna, di 61 anni, era rimasta all’interno dell’abitacolo priva di conoscenza: estratta grazie all’aiuto dei vigili del fuoco insieme ai soccorritori sanitari, rianimata e intubata sul posto per stabilizzarla e quindi trasportata con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stata ricoverata con prognosi riservata, è ancora in pericolo di vita. Il marito, di 62 anni, ha riportato conseguenze meno gravi, ma è stato comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese. La coppia, di Belgioioso, era a bordo di una berlina che, nel pomeriggio di ieri, si è ribaltata nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale Cascina Nuova.

L’auto viaggiava in direzione del centro abitato di Villanterio quando, per cause ancora al vaglio degli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Pavia, l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo. La vettura si è ribaltata nel fossato che costeggia la strada, privo d’acqua. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 15.30 e, oltre ai soccorsi sanitari in codice rosso e ai militari che hanno rilevato il sinistro, sul posto sono arrivate più squadre di vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Lodi, dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, che dal comando provinciale di Pavia, con due autopompe e un’autogru.

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/si-ribaltano-con-lauto-in-950589aa