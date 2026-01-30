VIDEO – A Folgaria cerimonia di apertura per il Campionato italiano di sci dei Vigili del Fuoco

Spread the love

L’alzabandiera e l’accensione del tripode hanno dato ufficialmente il via questa sera a Folgaria, alla 40ª edizione del Campionato italiano di sci per Vigili del Fuoco: una cerimonia inaugurale aperta dalla sfilata per le vie del paese degli oltre 1.200 atleti provenienti da tutta Italia, che per due giorni si daranno battaglia nelle varie discipline sulle piste dell’Alpe Cimbra. Un gradito ritorno per questa manifestazione – 40esima edizione del Campionato di Sci alpino e nordico, 11esima per lo Snowboard e decima per lo Sci alpinismo – che proprio Folgaria aveva accolto nel 2013 e che due anni fa era stata ospitata a Cavalese.

La serata è proseguita con l’apprezzata manovra realizzata da una rappresentanza di Allievi Vigili del Fuoco ed un momento conviviale. Le gare, al via nella giornata di domani, impegneranno fino a sabato 31 gennaio ben 1.237 partecipanti, di cui 417 trentini, in rappresentanza di 172 tra comandi e corpi da tutto il territorio nazionale.

A dare il benvenuto ad atleti, accompagnatori e familiari anche l’assessore agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, che ha ricordato come i Campionati di sci siano un evento all’insegna del volontariato, dello sport e dell’amicizia ma anche delle opportunità di dialogo e di rapporti umani che possono nascere da momenti come questo.

