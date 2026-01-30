venerdì, Gennaio 30, 2026
Vigili del fuoco

VIDEO – Autocisterna di combustibile uscita di stradnel Comune di Erbè (VR).

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Dalle 8:30 dei oggi una squadra di Vigili del fuoco è impegnata a causa di un autocisterna uscita di strada in via Canova nel Comune di Erbè (VR).
Per cause da accertare un autoarticolato che trasportava 16mila litri di gasolio e 16mila litri di benzina è parzialmente uscito di strada, inclinandosi pericolosamente.
I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di travaso dei pericolosi liquidi in una seconda cisterna, fatta arrivare appositamente sul posto.
La viabilità del tratto stradale è interrotta, controllata dalla Polizia Locale.
Le operazioni sono attualmente in corso.

