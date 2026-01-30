venerdì, Gennaio 30, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Fuoriuscita di monossido di carbonio – intossicate sei persone

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle ore 21:00 del 29 gennaio i Vigili del fuoco di Verona e del distaccamento volontario di Bovolone sono intervenuti in via Belle ad Isola della Scala (VR) per una fuoriuscita di monossido che ha portato all’intossicazione di sei persone. L’intera abitazione é stata evacuata e le persone coinvolte dall’intossicazione e sono state ospedalizzate. Le cause che hanno portato alla dispersione del monossido sono attualmente al vaglio dei Vigili del fuoco.
Le operazioni si sono concluse dopo circa 3 ore.
Sul posto, oltre al personale sanitario, erano presenti anche i Carabinieri.

Potrebbe anche interessarti

I Vigili del Fuoco in provincia di Enna affrontano una domenica di fuoco

Il Faro

Paura tra i residenti, fiamme alte e fumo: a fuoco deposito di piante

Il Faro

Grave un vigile del fuoco. Viene colto da un infarto mentre spegne l’incendio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *