VIDEO – Fuoriuscita di monossido di carbonio – intossicate sei persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle ore 21:00 del 29 gennaio i Vigili del fuoco di Verona e del distaccamento volontario di Bovolone sono intervenuti in via Belle ad Isola della Scala (VR) per una fuoriuscita di monossido che ha portato all’intossicazione di sei persone. L’intera abitazione é stata evacuata e le persone coinvolte dall’intossicazione e sono state ospedalizzate. Le cause che hanno portato alla dispersione del monossido sono attualmente al vaglio dei Vigili del fuoco.

Le operazioni si sono concluse dopo circa 3 ore.

Sul posto, oltre al personale sanitario, erano presenti anche i Carabinieri.