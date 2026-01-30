venerdì, Gennaio 30, 2026
Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat: danni anche ai palazzi attorno

Una violenta esplosione attorno alle 3 di notte ha devastato il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Nola, nel Napoletano. Un boato spaventoso, avvertito in diversi punti della città, svegliando tutti i residenti.

L’esplosione è stata così forte che non solo ha completato sventrato lo sportello bancomat, ma anche causato gravi danni strutturali ad una sala bingo che si trova nell’edificio.

Tanti anche i detriti che sono finiti in strada dopo l’esplosione: non ci sono stati feriti, mentre sono in corso i controlli per capire se i ladri siano riusciti a portare via del denaro prima di scappare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nola.

https://www.fanpage.it/napoli/violenta-esplosione-a-nola-per-rubare-un-bancomat-danni-anche-ai-palazzi-attorno/

