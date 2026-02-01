Grave incendio all’ospedale universitario di Southampton – 200 pazienti evacuati

Spread the love

I vigili del fuoco e i soccorsi dell’Hampshire e dell’Isola di Wight sono stati chiamati al Southampton General Hospital alle 5.30 del mattino dopo che sono state avvistate delle fiamme nell’unità di endoscopia.

Oltre 110 vigili del fuoco sono accorsi sul posto, utilizzando autorespiratori, getti d’acqua e una piattaforma aerea per domare le fiamme.

Circa 200 pazienti sono stati evacuati in luoghi sicuri e le strade intorno all’ospedale sono state chiuse. Attualmente vengono curati nei corridoi e in altre aree dell’ospedale.

In una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web, l’University Hospital Southampton NHS Foundation Trust ha confermato che l’incendio è stato domato, ma ha causato “danni significativi” a una parte dell’ospedale. Nessuno è rimasto ferito.

https://www.aol.com/articles/major-incident-declared-patients-evacuated-104056531.html