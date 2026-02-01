Incendio a Colico, bruciano auto abbandonate

Spread the love

Allarme-incendio nel tardo pomeriggio di ieri in una zona periferica di Colico, al confine con la Valtellina dove c’è la diramazione delle strade che conducono verso la Valchiavenna e l’alto Lario, nel versante comasco.

nizialmente si è temuto che le fiamme avessero colpito sia un deposito abbandonato di vecchie auto e anche un vicino colorificio. Ipotesi, quest’ultima, invece non risultata veritiera. Dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Morbegno sono partiti i primi mezzi che hanno provveduto, con tempestività, ad arginare le fiamme, impedendo che potessero propagarsi a una vicina abitazione e a interessare addirittura le sterpaglie lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano che, pertanto, non ha dovuto subire alcuna interruzione.

A bruciare sono state complessivamente quattro-cinque vetture, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Sondrio da dove hanno spiegato che, per quanto concerne gli aspetti investigativi, la competenza ricade sui colleghi di Lecco, accorsi anch’essi sul posto con proprie autobotti.

