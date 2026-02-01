domenica, Febbraio 1, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio a Colico, bruciano auto abbandonate

Il Faro
Spread the love

Allarme-incendio nel tardo pomeriggio di ieri in una zona periferica di Colico, al confine con la Valtellina dove c’è la diramazione delle strade che conducono verso la Valchiavenna e l’alto Lario, nel versante comasco.

nizialmente si è temuto che le fiamme avessero colpito sia un deposito abbandonato di vecchie auto e anche un vicino colorificio. Ipotesi, quest’ultima, invece non risultata veritiera. Dal distaccamento dei Vigili del fuoco di Morbegno sono partiti i primi mezzi che hanno provveduto, con tempestività, ad arginare le fiamme, impedendo che potessero propagarsi a una vicina abitazione e a interessare addirittura le sterpaglie lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano che, pertanto, non ha dovuto subire alcuna interruzione.

A bruciare sono state complessivamente quattro-cinque vetture, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Sondrio da dove hanno spiegato che, per quanto concerne gli aspetti investigativi, la competenza ricade sui colleghi di Lecco, accorsi anch’essi sul posto con proprie autobotti.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/lecco/lago/incendio-a-colico-bruciano-auto-abbandonate-o_3624980_11

Potrebbe anche interessarti

incendio di un capannone adibito a deposito attrezzi

Il Faro

Forti piogge stanno interessando l’arcipelago delle Eolie, maggiori criticità a Stromboli

Il Faro

Video – Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco la notte scorsa a Milano per le forti piogge

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *