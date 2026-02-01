Incidente sull’Appia Antica: scontro tra automobilisti, vettura finisce nel mausoleo di Romolo
Un’auto nell’area del parco archeologico dell’Appia Antica, più precisamente nel mausoleo di Romolo. L’atipica scena si è registrata sulla via Appia Antica, dove in seguito ad uno scontro tra automobilisti una delle vetture ha rotto il muro di cinta ed è finita nell’area di uno dei tre edifici che compongono la Villa Imperiale di Massenzio. Illesi entrambi i conducenti, l’uomo alla guida della Volkswagen finita nel mausoleo è risultato positivo all’alcol test.
Positivo al test alcolemico il conducente della Volkswagen è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente. Rilevato l’incidente quanto accaduto è stato comunicato alla soprintendenza e agli enti competenti che valuteranno gli interventi da fare.
