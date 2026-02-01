domenica, Febbraio 1, 2026
Incidente sull’Appia Antica: scontro tra automobilisti, vettura finisce nel mausoleo di Romolo

Un’auto nell’area del parco archeologico dell’Appia Antica, più precisamente nel mausoleo di Romolo. L’atipica scena si è registrata sulla via Appia Antica, dove in seguito ad uno scontro tra automobilisti una delle vetture ha rotto il muro di cinta ed è finita nell’area di uno dei tre edifici che compongono la Villa Imperiale di Massenzio. Illesi entrambi i conducenti, l’uomo alla guida della Volkswagen finita nel mausoleo è risultato positivo all’alcol test.

Positivo al test alcolemico il conducente della Volkswagen è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente. Rilevato l’incidente quanto accaduto è stato comunicato alla soprintendenza e agli enti competenti che valuteranno gli interventi da fare.

https://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/appia-antica-31-gennaio-2026.html
© RomaToday

