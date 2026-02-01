La Gdf di Udine dona a vigili del fuoco e protezione civile 400mila litri di gasolio sequestrato

Spread the love

Donati anche vari mezzi pesanti tra trattori stradali e rimorchi. E’ il frutto di diversi sequestri di prodotti petroliferi illegalmente introdotti nel territorio nazionale tramite i confini del Fvg

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Udine, su autorizzazione della Procura della Repubblica, hanno consegnato alla protezione civile e ai vigili del fuoco oltre 400mila litri di gasolio e vari mezzi pesanti tra trattori stradali e rimorchi.

Quanto donato deriva da diversi sequestri di prodotti petroliferi illegalmente introdotti nel territorio nazionale tramite i confini del Friuli Venezia Giulia.

Continuano le investigazioni che hanno consentito di evitare la commercializzazione di prodotti petroliferi sottratti all’imposizione fiscale nonché di impedire la distribuzione del prodotto da parte di soggetti non autorizzati, con concreto pericolo per la sicurezza delle operazioni e l’incolumità delle persone.

