Strage di civili nell’est dell’Ucraina: colpito bus di minatori, altro raid russo su ospedale

Spread the love

I minatori stavano tornando a casa su un bus aziendale a Ternivka. A Zaporizhzhia è stato colpito invece il reparato maternità di un ospedale. Gli attacchi arrivano mentre Zelensky annuncia una nuova tornata di colloqui il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi

Quindici persone sono state uccise e sette ferite dopo che un drone russo ha colpito un autobus che trasportava minatori nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud-est dell’Ucraina, hanno dichiarato domenica l’azienda energetica DTEK e funzionari governativi.

In precedenza i funzionari regionali avevano dichiarato che almeno nove persone erano rimaste ferite negli attacchi russi contro un ospedale per la maternità e un edificio residenziale nella città sud-orientale di Zaporizhia. Dettagli forniti dalla corrispondente di FRANCE 24 a Kharkiv, Emmanuelle Chaze.

Secondo il Servizio di Emergenza Statale ucraino, i due attacchi hanno innescato un incendio al secondo piano dell’ospedale, nell’area di accoglienza del reparto di ginecologia.

https://it.euronews.com/2026/02/01/strage-di-civili-nellest-dellucraina-colpito-bus-di-minatori-altro-raid-russo-su-ospedale?utm_source=newsletter&utm_campaign=today_newsletter&utm_medium=referral&insEmail=1&insNltCmpId=213&insNltSldt=10080&insPnName=euronewsfr&ins_iid=MDM3YTc5NjEtYjU0Yy00ZTI1LWFkYmItMTIyOWQ1ZjJkZmU1&isIns=1&isInsNltCmp=1