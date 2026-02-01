Sassari, paura in via Canepa: appartamento a fuoco, due persone in ospedale

Spread the love

aura nella notte a Sassari. Intorno all’una di oggi, domenica 1º febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Canepa, nel quartiere di Monte Rosello, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione al piano terra. Sul posto hanno operato due squadre che hanno lavorato a lungo per evitare che i danni si propagassero all’intero appartamento.

Due persone dell’appartamento al piano di sopra sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti, i restanti occupanti dello stabile sono stati evacuati per la presenza di fumo in tutto l’edificio e sono potuti rientrare all’interno delle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell’incendio e la bonifica dal fumo. Le cause del rogo in via Canepa sono ancora in fase di accertamento.