Soccorso un tredicenne che è caduto con la mountain bike procurandosi lesioni
VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA
I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti, nel pomeriggio, in loc. Tellaro, nella zona sopra il cimitero, per soccorrere un tredicenne che – percorrendo un sentiero in sella alla sua mountain bike – è caduto procurandosi lesioni ad un ginocchio.
Dal comando di Via Antoniana è prontamente partita una squadra di 5 unità con mezzi fuoristrada data la zona impervia, impossibile da raggiungere con mezzi convenzionali.
Giunti sul posto il tredicenne è stato stabilizzato su un’apposita barella da sentiero e trasportato a spalla fino al fuoristrada attrezzato con un apposito sistema di ancoraggio per il trasporto di questo tipo di presidio, per poi raggiungere il paese dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.
L’intervento ê durato circa un’ora e mezza.