domenica, Febbraio 1, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Soccorso un tredicenne che è caduto con la mountain bike procurandosi lesioni

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti, nel pomeriggio, in loc. Tellaro, nella zona sopra il cimitero, per soccorrere un tredicenne che – percorrendo un sentiero in sella alla sua mountain bike – è caduto procurandosi lesioni ad un ginocchio. 

Dal comando di Via Antoniana è prontamente partita una squadra di 5 unità con mezzi fuoristrada data la zona impervia, impossibile da raggiungere con mezzi convenzionali. 

Giunti sul posto il tredicenne è stato stabilizzato su un’apposita barella da sentiero e trasportato a spalla fino al fuoristrada attrezzato con un apposito sistema di ancoraggio per il trasporto di questo tipo di presidio, per poi raggiungere il paese dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. 

L’intervento ê durato circa un’ora e mezza. 

Potrebbe anche interessarti

San Bonifacio: incidente stradale sulla porcilana, 3 auto coinvolte

Il Faro

Due interventi per incendio di vegetazione e un intervento per incidente stradale – una vittima

Il Faro

In Toscana squadre a lavoro per fronteggiare i danni causati dal maltempo:

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *