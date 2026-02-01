domenica, Febbraio 1, 2026
Ultimo:
cronaca

Venezia, crolla parte del muro di cinta della Questura sul canale della Scomenzera – scivola in acqua il prefabbricato della polizia

AVenezia è crollata una porzione del muro di cinta della Questura, dal lato del canale della Scomenzera. Il cedimento, avvenuto tra le 16.30 e le 17 di sabatonon ha coinvolto persone. Secondo le prime informazioni il crollo avrebbe interessato il muretto perimetrale che circonda la strutturasenza intaccare le strutture interne dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato e messo in sicurezza l’area circostante, posizionando boe nel canale per segnalare la presenza di detriti. I poliziotti stanno invece provvedendo a sistemare e rimuovere i materiali caduti in acqua e sulla riva. Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare eventuali interventi strutturali.

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2026/01/venezia-crollo-muro-cinta-questura-canale-scomenzera-295fb3af-d1c7-4093-a602-c31d9a8369d7.html

