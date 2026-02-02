Affonda un peschereccio: soccorsi e un disperso

Spread the love

Mobilitazione per i soccorsi al largo di Portofino dove, nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026, è affondato il peschereccio Acquario, partito da Santa Margherita Ligure, a tre miglia nautiche dalla costa, con a bordo due persone. L’equipaggio ha lanciato l’allarme dopo aver incominciato a imbarcare acqua, non sono note comunque le cause, saranno i successivi accertamenti sul relitto a stabilirle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori in ricognizione e motobarca. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un disperso in mare, un’altra persona è stata recuperata dal rimorchiatore Germania in stato di ipotermia, l’uomo è stato poi portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Presenti anche le motovedette della guardia costiera a coordinare le operazioni di ricerca in mare.

Aggiornamento ore 19: dal comando dei vigili del fuoco spiegano che al momento le ricerche sono senza esito. Proseguiranno nella mattinata di martedì 3 febbraio.