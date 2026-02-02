Spread the love

VITTORIA – Un automobilista alla guida di un suv ne perde il controllo e investe 2 persone, estratte da sotto l’auto dai vigili del fuoco. E’ successo lunedì pomeriggio in via Roma. I 2 feriti, di origine cinese, sono stati trasferiti all’ospedale Guzzardi per le cure del caso. Oltre ai pompieri, è intervenuta anche la polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente stradale

