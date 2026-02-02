Complesso intervento per soccorrere una persona infortunata all’interno della Forra di Prodo

Spread the love

L’allarme è partito dalla centrale regionale del 118. Il tecnico del Sasu lì presente ha immediatamente provveduto a individuare con precisione il punto in cui si trovava l’infortunato, fornendo le coordinate alle squadre operative che hanno raggiunto la frazione di Prodo, da dove si accede alla forra.

Le squadre del Sasu, composte da tecnici specializzati nel soccorso in forra e da personale medico e sanitario, una volta raggiunto il paziente hanno prestato le prime cure, provvedendo all’immobilizzazione su barella specifica per le forre e al trasporto lungo un tratto caratterizzato da salti di roccia e cascate, fino a raggiungere una zona in cui le pareti della forra consentivano l’intervento aereo. Contestualmente è stato attivato l’elisoccorso del 118 Umbria Nibbio 01, con a bordo medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico che ha recuperato l’infortunato trasportato all’ospedale di Terni.

All’operazione hanno partecipato anche squadre speleo, alpino, fluviali dei vigili del fuoco provenienti da Terni e Perugia. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri. I vigili del fuoco sono stati chiamati per soccorrere uno sportivo nelle forra di prodo, Per recuperarlo sono dovute intervenire anche le squadre SAF( speleo alpino fluviali) provenienti dalla centrale di Terni e Perugia che insieme al soccorso alpino stanno provvedendo al recupero e al trasporto del ferito in una zona accessibile all’ elisoccorso per essere verricellato e trasporto in ospedale

Ancora in corso le operazioni, sul posto Vigili del Fuoco di Orvieto, di Terni e di Perugia i carabinieri del comando di Orvieto e più squadre del soccorso alpino.

https://www.trgmedia.it/Complesso-intervento-per-soccorrere-un-infortunato-nella-Forra-di-Prodo/news-144844.aspx